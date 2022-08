Die Hitzewelle beginnt - Code rot in ganz Flandern

Die Referenz-Wetterstation am Königlichen Meteorologischen Institut in Ukkel bei Brüssel meldete am Dienstag um 16 Uhr 30 27°C und damit war das Startzeichen für die Hitzewelle in Belgien gegeben. In den kommenden Tagen wird das Thermometer auf über 30°C steigen und am Samstag wird sich erweisen, ob wir tatsächlich von einer Hitzewelle sprechen können. Inzwischen hat die flämische Landesagentur für Natur und Wald Hitzewarnstufe Code rot ab Donnerstag für ganz Flandern erlassen.