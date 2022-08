Die letzte Phase der Restaurierung des "Lamm Gottes" läuft an

Die dritte und letzte Phase der Restaurierung des Genter Flügelaltars „Die Anbetung des Lamm Gottes“ von den Gebrüdern Hubert und Jan Van Eyck in der St. Bavo-Kathedrale in Gent kann starten. Die flämische Landesregierung bezuschusst diese Arbeiten mit 1,5 Mio. €. Bis zum Frühjahr 2026 soll auch diese Restaurierungsphase abgeschlossen werden. Die Restaurierung des „Lamm Gottes“ läuft bereits seit 2012 und auch die letzte Phase kann wieder im Museum für Schöne Künste in Gent beobachtet werden.