546 Fälle von Affenpocken in Belgien registriert - Erstmals eine Frau infiziert

In Belgien sind mittlerweile bereits 546 Personen registriert worden, die sich mit dem Affenpocken-Virus infiziert haben. Nach Angaben des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano handelt es sich bei den Betroffenen um Männer zwischen 16 und 71 Jahren und zum ersten Mal auch um eine Frau. 28 der Infizierten werden derzeit in Krankenhäusern behandelt. Bisher ist in Belgien noch niemand an Affenpocken gestorben.