Machelen in Flämisch-Brabant: Historische Robusta-Wandreklame bei Abrissarbeiten entdeckt

In Machelen in der Provinz Flämisch-Brabant ist bei Abrissarbeiten einer alten Schule eine historische Wandreklame der früheren Waschmaschinenfabrik Robusta entdeckt worden. Robusta produzierte zwischen 1908 und 1968 in Machelen populäre Waschmaschinen, ging aber Ende der 60er Jahre pleite. Leider bleibt diese alte Reklame nicht erhalten.