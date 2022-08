Wegen der Hitzewelle: Die "Dodentocht" ist dieses Jahr kürzer

Die Veranstalter der "Dodentocht" in Bornem in der Provinz Antwerpen haben den Parcours der Wanderung, die am Freitag und am Samstag stattfindet, gekürzt. Zum ersten Mal überhaupt in der 53-jährigen Geschichte verläuft diese Wanderung nicht über 100 km, sondern "nur" über 65 km. Schuld daran hat die Hitzewelle, die uns in den kommenden Tagen überrollt.