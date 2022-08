2021 über 200 Meldungen zu Terrorismus oder Extremismus in Belgien

Laut OCAD war die akute Bedrohung in den gemeldeten Fällen in rund der Hälfte der Fälle eher als gering einzuschätzen. Bei einem weiteren Drittel der gemeldeten Vorkommnissen war die Gefahr wohl etwas größer und bei als 10 % der Meldungen betrafen eine konkrete und naheliegende Bedrohung.

Der konkreteste Fall war im vergangenen Jahr der Zeitraum, in dem der rechtsradikale Soldat Jürgen Conings mit von der Armee gestohlenen schweren Waffen mitsamt Munition verschwand, nach dem er mit Anschlägen gegen Politiker und Virologen gedroht hatte.

Dem Jahresbericht des Organ für die Analyse von Gewalt- und Terrorbedrohung ist zu entnehmen, dass die konkreteste Gefahr im vergangenen Jahr von radikalisierten Einzelkämpfern, sogenannten „Lone Actors“ ausgegangen ist. Das sind Leute, die keine Verbindungen zu Terror- oder zu anderen extremistischen Gruppierungen haben.

In den meisten dieser Fälle handelte es sich um radikale Islamisten, gefolgt von Rechtsextremisten. Aus den linksextremen Lager kam recht wenig akute Bedrohung. Aber, viele linksautonome Anarchisten und linksradikale Extremisten hatten sich auch letztes Jahr u.a. in die Menge bei z.B. Corona-Demonstrationen gemischt, was aber auch bei Rechtsextremen häufig der Fall war.

Einen Anschlag mit politischem oder religiösem Hintergrund erlebte Belgien im vergangenen Jahr aber glücklicherweise nicht.