Akuter Personalmangel in den Wohn- und Pflegeheimen in Flandern

Die Probleme sind vielseitig, wie Klaartje Theunis, die Personaldirektorin von Zorgnet-Icuro gegenüber VRT NWS dazu erklärt: „Da ist das Problem der Vergreisung. Mehr und mehr Senioren brauchen intensive Pflege und Betreuung. Und das wird lange so sein. Doch das größte Problem ist das Personal bzw. der Personalmangel.“

„Nach der Corona-Pandemie haben wir in den Pflegeinrichtungen und in den Krankenhäusern viele Abgänge erlebt. Die Leute haben zwar für den Pflegesektor applaudiert, doch viele Mitarbeiter sind gegangen. Unsere Leute waren am Ende und haben sich dazu entschieden, etwas anderes zu machen. Entweder, weil sie krank wurden oder weil sie damit fertig waren. Und damit haben wir jetzt ein Personalproblemen im gesamten Pflege- und Krankenhauswesen“, so Theunis weiter.