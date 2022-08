Brandgefahr auch außerhalb der Wald- und Naturschutzgebiete

Die Behörden warnen überall da, wo es ausgetrocknete Pflanzen gibt - z.B. in Parks, Gärten oder Böschungen - vor Feuer. Überall lauert die Brandgefahr in diesen Tagen.

Am vergangenen Sonntag hatte es in Anderlecht an der Brücke vom Brüsseler Ring gebrannt, als entweder eine weggeworfene Zigarette oder eine liegengebliebene Glasflasche oder eine Scherbe einen Böschungsbrand entfacht haben (Video).

Die Behörden und die Feuerwehr in allen Landesteilen in Belgien rufen die Bevölkerung dazu auf, in Sachen Brandgefahr wachsam und vorsichtig zu sein.

Inzwischen beobachten Forstbeamten rund um die Uhr den Zoniën-Wald in Brüssel und die Feuerwehr patrouilliert permanent in den Heidelandschaften der Kalmthoutse Heide im Antwerpener Kempenland (Foto unten).