Erneut eine Explosion in Borgerhout: Dritter Sprengsatz in diesem Antwerpener Distrikt diese Woche

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt und der Kampfmittelräumdienst sowie die Spurensicherung der Antwerpener Polizei suchten am Donnerstagmorgen nach Indizien.

Borgerhout wurde in dieser Woche schon zweimal von Explosionen heimgesucht. Jeweils am Montag und am Dienstag war die Cronjéstraat betroffen.

Letzte Woche ging ein Sprengsatz in der Volksstraat im Antwerpener Stadtzentrum hoch und ein weiterer an der Turnhoutsebaan in Deurne. Ob eine Verbindung zwischen all diesen Explosionen vorliegt, versuchen die Ermittler herauszufinden.

Offenbar haben diese Anschläge mit Warnungen in der Drogenszene zu tun, denn in Antwerpen wütet seit geraumer Zeit ein Krieg zwischen Dealerbanden. Bisher wurde dabei niemand verletzt.