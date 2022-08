Hydrant macht Probleme: 6 Meter hohe Wasserfontäne im Zentrum von Brüssel

Unweit vom Großen Markt im Stadtzentrum von Brüssel wollte ein Kommunalarbeiter am frühen Donnerstagmorgen die Pflanzen wässern. Doch als er den Hydranten aufdrehen wollte, schoss eine riesige Fontäne in die Höhe und es gelang zunächst nicht, den Kran zu schließen. Klar, dass so etwas irgendjemand mit dem Handy gefilmt und ins Netz gestellt hat.