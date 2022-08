Richter und Justizmitarbeiter sollen sich freiwillig im neuen Gefängnis von Haren einsperren lassen

Wie die frankophone Tageszeitung La Dernière Heure und die Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ diese Woche meldeten, sollen die Interessierten für zwei Tage und eine Nacht hinter Schloss und Riegel kommen und sie müssen sich dem Tagesablauf von normalen Gefangenen unterwerfen.

Es ist die Rede von 55 Richtern, Staatsanwälten, Gefängnisdirektoren und anderen Mitarbeitern aus dem Strafvollzug und dem Justizwesen. Diese dürfen kein Smartphone oder Handy mitnehmen, keine scharfen Gegenstände und auch keine eigenen Lebensmittel. Wer früher raus will, der muss das Codewort „Terminus“ rufen, wie La DH und Bruzz schreiben…

Solche Testtage in Gefängnissen sind in Belgien aber keine wirkliche Neuigkeit, denn als 2014 die Haftanstalt von Beveren in Ostflandern eröffnet wurde, ging man auch so vor. Diese Erfahrung soll dem Justizwesen auch dabei helfen, die Lebensumstände von Häftlingen zu verstehen. Und das Experiment soll mögliche Schwachpunkte aufdecken, die es zu verbessern gilt.

Noch offene Fragen

In einem jüngst erst vorgelegten Rapport des Zentralen Aufsichtsrats für das Gefängniswesen (CTRG) wurden z.B. noch Fragen zu den Pausen- und Besuchsräumen, zu den neuen „Time Out Zellen“ und zu Zellen für Mütter mit Kindern aufgeworfen.

Der CTRG macht sich zudem Sorgen darüber, ob diese riesige Haftanstalt auch über ausreichend Personal verfügen kann. Die neue Haftanstalt von Haren bei Brüssel in Flämisch-Brabant soll schon im Herbst in Betrieb genommen werden.



Im Laufe der Monate November und Dezember werden die Häftlinge aus den Haftanstalten Vorst und Berkendael in Brüssel hierher verlegt und im April 2023 folgen die Gefangenen aus dem Brüsseler Gefängnis Sint-Gillies.