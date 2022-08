Unternehmen in der Genter Hafen- und Industriezone haben Vorräte an Kohlen aus Russland angelegt

Mehrere Großunternehmen aus dem Industriegebiet am Kanal und am Hafen von Gent haben in den vergangenen Monaten große Vorräte an Kohlen aus Russland angelegt. Angesichts des jetzt akut werdenden Importverbots für Kohle aus Russland aufgrund der Ukraine-Sanktionen haben die Unternehmen vorgesorgt. Im Allgemeinen sind die Häfen des North Sea Port, zu denen auch Gent gehört, von den Sanktionen gegen Russland aber nicht schwer betroffen.