Belgiens Justiz sucht neue Gefängniswärter gezielt auf Heavy-Metal-Festivals

Kurz vor der Eröffnung des neuen Brüsseler Gefängnisses in Haren wird einmal mehr deutlich, dass auch das belgische Gefängniswesen mit einem akuten Personalmangel zu kämpfen hat. Jetzt sucht das Bundesjustizministerium gezielt nach neuen Gefängniswärtern und wirbt dafür konkret bei den Heavy-Metal-Festivals im Land. Den Anfang macht das Alcatraz-Festival in Kortrijk in Westflandern.