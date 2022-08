Conference League: Anderlecht und Antwerp haben sich für die letzte Vorrunde qualifiziert

Anderlecht hatte gegen Paide Linnameeskond aus Estland auch im Rückspiel kein echtes Problem. Vor eigenem Publikum gab es ein ungefährdetes 3:0, auch wenn die Gastgeber in der ersten Stunde nicht besonders gut spielten. Für die Tore sorgten Michael Murillo und der eingewechselte Fabio Silva. Das Hinspiel in Estland hatten die Brüsseler mit 0:2 schon gewonnen.

Um in die Gruppenphase der Conference League zu kommen, müssen die Anderlechter jetzt die Young Boys Bern besiegen, den aktuellen schweizerischen Meister.

Auch Antwerp FC hat sich für die letzte Vorrunde in der Conference League qualifiziert. „Great Old“ gewann im norwegischen Lillestrøm mit 0:2. Für die Tore sorgten das junge Talent Anthony Valencia und der eingewechselte Birger Verstraete. Das Hinspiel hatten die Antwerpener mit 3:1 gewonnen. Antwerp trifft in der nächsten Runde auf Basaksehir Istanbul aus der Türkei.

Die Hinspiele finden am 18. August statt und die Rückspiele am 25. August.

Anderlecht und Antwerp wird am nächsten Spieltag in der ersten Liga in Belgien eine Spielpause eingeräumt, damit sich die Mannschaften besser auf diese so wichtigen Spiele vorbereiten können und in diesem europäischen Wettbewerb eine Runde weiterkommen. Die Spiele in der Liga werden nachgeholt, wenn es der Spielkalender erlaubt.