Corona in Belgien: Unter 100 Covid-Patienten in den Intensivstationen

Die Coronazahlen in Belgien gehen weiter nach unten. Täglich werden durchschnittlich noch 2.520 neue Ansteckungen mit Covid-19 registriert. Die Gesamtzahl der Coronapatienten in den Kliniken liegt derzeit bei 1.352 Fällen. Die Zahl der Covid-Patienten die an den Folgen des Virus sterben, stagniert etwas und liegt wie schon Anfang der Woche bei etwa 10 Fällen täglich, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet.