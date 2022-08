Die Zucker-Raffinerie Tienen stellt täglich 40 Tankwagen Sprühwasser zur Verfügung

Die Zucker-Raffinerie Tienen in der gleichnamigen Stadt in Flämisch-Brabant stellt ihr gereinigtes Restwasser aus der Produktion Landwirten, den kommunalen Gründiensten und anderen möglichen Abnehmern zur Verfügung. Pro Tag geht es dabei um rund 1 Million Liter bzw. um etwa 40 Tankwagen. Am Freitagvormittag wurde wieder Wasser in Tienen ausgegeben.