Flanderns Info-Telefon 1700 beantwortet jetzt auch Fragen zu den Affenpocken

Die flämische Infonummer 1700 kann jetzt auch für Fragen bezüglich des Affenpocken-Virus und zu den entsprechenden Impfungen angerufen werden. Schon jetzt können sich Betroffene auch an die HIV-Referenzzentren in Flandern richten, wie z.B. an die Universitätsklinik in Gent (UZ Gent).