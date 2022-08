In Brüssel werden zwei neue Zentren zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen eröffnet

Seit den Angriffskrieg Russland in der Ukraine hat Belgien bereits rund 50.000 Flüchtlinge von dort aufgenommen. Ein Fünftel dieser Ukrainer haben eine Unterkunft in Brüssel gefunden. Doch es kommen noch immer ukrainische Flüchtlinge in der Hauptstadt-Region an und die Regionalregierung gab der Organisation „Ukranian Voices“, zu der „Bruss’help“ gehört, den Auftrag, diesen Leuten befristet Schutz und Unterkunft zu bieten.

Das erste Brüsseler Aufnahmezentrum ist längst überfüllt und so kommen in den nächsten Tagen das Zentrum „Sunrise“ in Molenbeek hinzu, dass von der Bürgerplattform für Flüchtlings-Unterstützung verwaltet wird und das Zentrum „Esplanade“ in Sint-Gillis, dass von den „Ukranian Voices“ selbst betrieben wird, hinzu. Beide Zentren können jeweils rund 50 Flüchtlinge aufnehmen und betreuen.

„Bruss’help“ kündigte übrigens an, dass in den kommenden Wochen auch drei Hotels in der belgischen Hauptstadt ihre Türen für Flüchtlinge aus der Ukraine öffnen werden. Die Organisation hilft ukrainischen und auch anderen Flüchtlingen, die dringend Obdach brauchen und versucht ihnen auch längerfristig ein Dach über dem Kopf zu bieten.