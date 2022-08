Menschenhandel: Illegale Arbeiter beim Aufbau eines Festivals entdeckt

In Wachtebeke in Ostflandern hat die Arbeitsinspektion bei einer Kontrolle 11 illegal beschäftigte Brasilianer entdeckt. Diese arbeiteten beim Aufbau des Dancefestivals The Qontinent, das am Wochenende stattfindet. Die Brasilianer arbeiteten für einen geringen Lohn und mussten auf dem Festivalgelände auch schlafen.