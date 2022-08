Nächsten Monat heiratet Prinzessin Maria Laura, die älteste Tochter von Prinzessin Astrid

Die Meldung, dass Prinzessin Maria Laura heiratet, war vor rund einem Jahr eine Überraschung, denn über das Leben der fünf Kinder von Prinzessin Astrid und Prinz Lorenz ist eigentlich nur wenig bekannt. Die Schwester von König Philippe schirmt ihre Kinder vor der Außenwelt und der „Yellowpress“ ziemlich gut ab.

Prinzessin Maria Laura ist 33 Jahre alt und machte ihr Abitur, wie auch ihr Onkel König Philippe, am Sint-Jan-Berchmans-Kolleg in Brüssel. Danach studierte sie Sinologie an der School of Oriental and African Studies in London und arbeitete auch eine Zeit lang in China. Inzwischen lebt und arbeitet sie in der britischen Hauptstadt London für die regierungsunabhängige Vereinigung CIFF (Children's Investment Fund Foundation) wo sie als Klimaanalystin tätig ist.

Maria Laura heiratet den 3 Jahre jüngeren William Isvy. Der 30-Jährige kam in Paris als Sohn einer britischen Mutter und eines französisch-marokkanischen Vaters zur Welt. Er besitzt die französische und die britische Staatsangehörigkeit und ist in London, wo er auch heute lebt, aufgewachsen.

Isvi studierte im kanadischen Montreal Finanzwissenschaften und begann seine berufliche Laufbahn bei einer amerikanischen Investmentbank, hat aber aktuell seinen Fokus auf Vermögensverwaltung gelegt. Damit steht er seinem Schwiegervater Prinz Lorenz und seinem Schwager Prinz Amedeo nahe, denn Lorenz ist Aktionär bei der schweizerischen Bank Gutzwiller & Cie., bei der Prinz Amedeo arbeitet…

Ende Januar gab König Philippe seiner Nichte offiziell seinen Segen zu dieser Hochzeit. Diese Zustimmung ist nötig, wenn Prinzessin Maria Laura Thronfolgerin bleiben möchte. In der Rangliste der Thronfolge in der belgischen Königsfamilie steht sie auf Platz 9.