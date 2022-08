Springflut an der belgischen Küste am Wochenende: "Das Meer wird verräterisch sein"

Am kommenden heißen Wochenende erwarten die Badeorte an der belgischen Nordseeküste wieder zahllose Tagestouristen, die am Strand Sonne aber auch Abkühlung in der frischen Seeluft suchen werden. Das bedeutet für die Retter an der Küste stressige Tage und höchste Konzentration.

Zusätzlich zur großen Touristenmasse kommt noch hinzu, dass am Wochenende an der Küste eine Springflut erwartet wird. IKWV-Sekretärin An Beun warnt denn auch gegenüber VRT NWS, dass man nur in beaufsichtigten Zonen schwimmen gehen sollte: „Die Retter können sie dann gut im Auge behalten und wenn sie Probleme haben, sind sie schnell bei ihnen. Und wenn sie nicht gut schwimmen können, wagen sie sich auf keinen Fall in tieferes Wasser, denn durch die starke Strömung kann man sehr einfach mitgerissen werden.“

Ein weiteres Problem, das in den Küstenbadeorten erwartet wird, erschwert die Lage ebenfalls. Durch die Springflut wird den Badegästen an den Stränden der belgischen Nordseeküste auch weniger Fläche zur Verfügung stehen. Deshalb raten die Retter auch dazu, auf jeden Fall einen Platz in einem trockenen Sandbereich zu wählen: „Wer nicht auf trockenem Sand sitzt, der kann durch das schnell steigende Wasser überrascht werden…“