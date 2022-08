9.500 Teilnehmer erreichen Ziel bei verkürzter Dodentocht

Um 21 Uhr fiel der Startschuss am Freitagabend zum jährlichen Wander- und Laufspektakel in Bornem im Südwesten der Provinz Antwerpen. 65 Kilometer statt der normalerweise 100 Kilometern lagen vor den Wanderern. Wegen der großen Hitze hatten die Organisatoren die Strecke dieses Jahr um 35 Kilometer verkürzt. Ebenfalls wegen der Hitze mussten die Teilnehmer spätestens am Samstag um 13.30 Uhr im Ziel einlaufen. 1.600 der 11.200 Starter schafften das nicht.