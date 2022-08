Brüsseler Blumenteppich drei Tage auf der Grand Place zu bewundern

Beide verbrachten über 280 Stunden damit, das Muster des Teppichs mit dem Titel „Arabesques“ aus dem Jahr 1971 anhand der handgezeichneten Entwürfe von Étienne Stautemas zu rekonstruieren. Die Arabesken, die sein Markenzeichen waren, wurden mithilfe moderner Techniken nachgebildet.

Die Idee zum Brüsseler Blumenteppich entstand 1970, als zwei Brüsseler Stadträte einen Blumenteppich in Oudenaarde in Ostflandern entdeckten. Schon ein Jahr später wurde dann auch in Brüssel der allererste Blumenteppich gelegt.