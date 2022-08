Jetzt offiziell: Erste Hitzewelle seit 2020 ist tatsächlich da

Um 10.10 Uhr stieg die Temperatur in der Referenzgemeinde Uccle den fünften Tag in Folge wieder über 25 Grad. Damit waren die Kriterien des Königlichen Meteorologischen Instituts (KMI) für eine Hitzewelle erfüllt. Dafür muss es an fünf Tagen hintereinander mindestens 25 Grad Celsius warm sein, und an drei der fünf Tagen tropisch warm mit Temperaturen über 30 Grad.

Das erste Mal überschritt die Tagestemperatur am vergangenen Dienstag die 25-Grad-Schwelle. In der Brüsseler Stadtgemeinde Uccle erreichte das Thermometer an diesem Tag 27 Grad. An den drei darauffolgenden Tagen war es immer wärmer als 30 Grad. Für den heutigen Samstag werden Temperaturen von bis zu 34 Grad im Schatten erwartet, bevor es am Sonntag mit 35 Grad sogar noch ein bisschen wärmer werden soll.