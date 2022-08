Polizei zerschlägt Drogenbande in Antwerpen dank Sky ECC-Daten

Die Razzia fand bereits am vergangenen Dienstag statt, wie die Polizei in Antwerpen am Freitagabend auf einer Pressekonferenz mitteilte. Zeitgleich wurden dabei 21 Orte in Antwerpen und der näheren Umgebung von der Polizei durchsucht. Vier Personen wurden festgenommen.

Im vergangenen Jahr gelang es der Polizei, die so genannten Sky ECC-Telefone zu knacken, Telefone, die häufig von kriminellen Organisationen verwendet werden, um sich gegenseitig verschlüsselte Nachrichten zu schicken. Die Polizei nutzt die Informationen aus den verschlüsselten Telefonen, um kriminelle Aktivitäten aufzuspüren und neue Ermittlungen einzuleiten.