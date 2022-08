120.000 Menschen ziehen bei Pride Parade durch Antwerpen

65 Teilnehmergruppen, so viele wie noch nie, ziehen am Samstagnachmittag durch die Straßen von Antwerpen. Dutzende von Lastwagen und zahllose Menschen werden an der Parade teilnehmen. Mit der Antwerp Pride will die LGBTQ+ Gemeinschaft auf ihre Rechte aufmerksam machen.

Die Parade startete um 14 Uhr in der Nähe des Paardenmarktes. Der Weg führt den Hessenplein zur Oude Leeuwenrui und weiter in Richtung Süden zu den Kais. Die Veranstalter hatten die Öffentlichkeit darum gebeten, sich gut auf der Strecke zu verteilen. 120.000 Menschen sollen nach Polizeiangaben an der Strecke stehen.