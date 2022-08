80 Fässer mit chemischen Drogenabfällen in Tongeren gefunden

Die Fässer lagen über eine Entfernung von mehreren hundert Metern verstreut. Die Polizei vermutet, dass sie aus einem fahrenden Auto geworfen worden sind. Die Limburger Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Eine Fachfirma wurde damit beauftragt, die Fässer zu reinigen und zu entferne.

Es ist bereits das siebte Mal in diesem Jahr, dass in der Provinz Limburg solche Fässer gefunden wurden. Erst im Juli waren 183 Fässer mit insgesamt 3.000 Liter Abfall in Voeren an der Grenze zu den Niederlanden gefunden worden. Es war der größte Fund der vergangenen zwei Jahre.

Die Staatsanwaltschaft Limburg ruft die Bevölkerung dazu auf, bei Verdacht auf unerlaubte Ablage von ähnlichen Fässern die Drogenmeldestelle über die Telefonnummer 0800 20 877 oder über ihre Webseite zu informieren.