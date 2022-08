Antwerpen wird zur drittfreundlichsten Fahrradstadt der Welt ernannt

Das Ergebnis ruft in Antwerpen unterschiedliche Reaktionen hervor. Der in der Stadtregierung für Verkehr zuständige Schöffe Koen Kennis (N-VA) zeigt sich zufrieden: „Ich freue mich sehr über diesen dritten Platz, vor allem, weil er mit Zahlen belegt ist.“ Das Ergebnis spiegele die Anstrengungen wieder, Antwerpen gemeinsam mit den Bürgern in eine „echte Fahrradstadt zu verwandeln“. Gerade die Fahrradleihsysteme von Antwerpen würden in dem Index „sehr gut“ abschneiden. „Aber natürlich investieren wir auch weiterhin in die Infrastruktur“, betont Kennis.