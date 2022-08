Heißester Tag der Hitzewelle – in der Nacht drohen Gewitter

„Der Sonntag wird der wärmste Tag von allen“, sagt VRT-Wetterfrosch Frank Deboosere. Vielerorts werden die Temperaturen 33 Grad, lokal sogar 34 oder 35 Grad Celsius erreichen. Auch an der Küste wird es mit Höchstwerten um 30 Grad warm bleiben. Im Laufe des Tages ziehen Wolken auf. In der Nacht kann es örtlich zu ersten Hitzegewittern oder Regenschauern kommen, vor allem in der Wallonie.

Schauer und Gewitter werden auch für Montag vorhergesagt. Aber nicht überall wird es regnen. Mit Temperaturen um die 26, 27 Grad wird es hochsommerlich warm bleiben. Am Dienstag sollen die Temperaturen sogar nochmal etwas steigen. Der Himmel soll klar bleiben, regnen soll es am Dienstag nicht.

Frischer und wechselhafter soll es dann am Mittwoch werden mit Schauern und der Möglichkeit von Gewittern. Aber wie schon am Montag wird nicht überall im Land Regen fallen. Wo er fällt, kann das allerdings heftig ausfallen. Die Temperaturen werden gegen Ende der Woche weiter sinken. Aktuellen Prognosen zufolge wird das Quecksilber bis Donnerstag auf unter 25 Grad fallen. Die Hitzewelle wäre dann vorbei.