Lotte Kopecky holt erstes Gold für Belgien bei den European Championships

Bei der Bahnweltmeisterschaft im vergangenen Jahr hatte sich Lotte Kopecky beim Ausscheidungsfahren noch mit dem zweiten Platz begnügen. Beim Rennen am Samstagabend in München, das als Europameisterschaft gewertet wird, machte die 26-jährige Sportlerin aus Rumst in der Provinz Antwerpen es besser und holte sich den Titel vor der Britin Pfeiffer Georgi.