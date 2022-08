Stoffel Vandoorne ist Weltmeister der Formel E

Vandoorne hat in der gesamten Saison nur eins der insgesamt 16 Rennen gewonnen (Monaco), war aber achtmal aufs Podest der besten drei Fahrer gekommen. Sein zweiter Platz in Seoul war sein vierter zweiter Platz in dieser Saison.

Vandoorne tritt die Nachfolge seines niederländischen Teamkollegen Nyck de Vries als Weltmeister an. Mercedes-EQ gewann in seiner letzten Saison in der Formel E, der elektronischen Variante der Formel 1, dazu noch den Titel in der Konstrukteurswertung.

Für Vandoorne ist es der vierte Titel seiner Karriere. 2010 gewann er den F4 Eurocup 1.6, gefolgt von Erfolgen im Eurocup Formel Renault 2.0 (2012) und GP2 (2015).