15. August: An Maria Himmelfahrt feiert Antwerpen Muttertag

Der 15. August ist der einzige echte Muttertag. Davon sind die Antwerpener überzeugt. Und sie haben mit dem Muttertag an Maria Himmelfahrt sogar eine weitere Besonderheit. Hier ist diese Tradition etwas älter als im Rest des Landes…

Der Muttertag, wie in der Rest der Welt kennt, ist eine Tradition, die es seit 1908 gibt und die aus den USA stammt. Von dort aus hat sich dieser Muttertag auch im Rest der westlichen Welt verbreitet und dort ist er seit 1914 ein Feiertag eben an jedem zweiten Sonntag im Mai.

In Antwerpen aber gibt es diese Tradition bereits seit 1913 und sie ist eine Initiative des Künstlers und liberalen Politikers Frans Van Kuyck, der diese Idee hatte, um angesichts der stets mehr um sich greifenden Modernisierung und der sich dadurch verändernden sozialen Ordnung die Würde der Familien wiederherzustellen.

Van Kuyck, der damals im Stadtrat von Antwerpen saß, wollte dazu die Rolle der Frau und der Mutter in der Gesellschaft mehr Bedeutung beimessen und dazu rief er in der Schelde- und Hafenstadt Antwerpen den 15. August, den Tag, an dem Maria Himmelfahrt begangen wird, zum Muttertag aus.

Dazu mobilisierte er die lokale und regionale Presse und er gründete ein Komitee (das „Einrichtungs- und Propaganda-Komitee für den Tag der Mütter)“, das wiederum eine Broschüre verfasste, die diesem Muttertag die Form gab.

Die Kinder und die Väter sollten ihre Mütter und Ehefrauen mit Geschenken und mit Dekorationen „überraschen“ und die Idee war von Anfang an ein Erfolg. Die Zeitungen schrieben danach, dass am Tag vor Muttertag die Blumenstände auf den regionalen Märkten regelrecht leergekauft wurden.

Seit dem feiern die Antwerpener und die Einwohner einiger Randgemeinden z.B. in den Kempen stur ihren Muttertag am 15. August, auch wenn der Rest des Landes und der Welt dies immer am zweiten Sonntag im Mai feiern…