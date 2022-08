Das lange Himmelfahrts-Wochenende bringt viele Touristen an die belgische Nordseeküste

Das verlängerte Wochenende mit dem Feiertag an diesem Montag - Maria Himmelfahrt - sorgt für ein Spitzenwochenende an der belgischen Küste. Der Tourismusverband an der Nordseeküste (Westtoer) schätzt, dass bis Montagabend alleine rund 400.000 Tagestouristen an den Stränden und in den Badeorten gewesen sein werden.