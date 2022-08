"Oldtimer Fly & Drive" in Schaffen: Rund 10.000 Besucher sahen tolle Flugzeuge und alte Autos

In Schaffen in Flämisch-Brabant fand am vergangenen Wochenende nach 2 Jahren Coronapause die 37. Ausgabe von „Oldtimer Fly & Drive“. Hier kamen rund 150 teilweise historische Flugzeuge und etwa 1.500 Oldtimer (Autos und Motorräder) zusammen. Trotz der großen Hitze besuchten rund 10.000 Menschen diese einmalige Veranstaltung.