Waldbrand bei Lanaken konnte noch in der Nacht gelöscht werden

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr hatte der Pilot eines Sportflugzeugs einen Waldbrand an der belgisch-niederländischen Grenze bei Lanaken und Zutendaal in der Provinz Limburg gemeldet. Das Feuer war im Naturschutzgebiet de Bessemer ausgebrochen. Das Feuer konnte noch in der Nacht gelöscht werden.