Antwerpen: Ungewöhnlicher Todesfall - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Gegen 19 Uhr am Montagabend kletterte ein Mann unbeholfen am De Coninckplein in Antwerpen aus seinem Wagen, stolperte einige Meter weit und brach zusammen. Ein Notarzt stellte Stichwunden fest. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am Tatort. Inzwischen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.