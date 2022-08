"Die Hitze bedroht die lokale Biodiversität auf dem Land in Belgien"

In den Städten in Belgien wachsen Pflanzen und Vegetationen eher exotischer Natur, die man bisher eher nicht auf dem Land finden konnte, doch das scheint sich zu ändern, wie die Studie der Universitäten von Antwerpen und Lüttich zeigen und dass ist wohl eine Folge des Klimawandels und der anhaltenden Hitze- und Dürreperioden. „Sommer, wie dieser hier, können solche Pflanzen dazu bringen, sich überall zu verbreiten“, warnen die beteiligten Wissenschaftler.

Einer von ihnen, der Antwerpener Forscher Jonas Lembrechts (UAntwerpen), sagt dazu: „Die warme Luft packt die Städte an heißen Tagen in eine Decke ein. Dazu ist der Boden in der Stadt öfter viel trockener als in der ländlichen Umgebung. Hinzu kommt noch, dass das Wasser verdampft und dass die zusätzliche Wärme diese Verdampfung noch beschleunigt.“

„Bis vor kurzem“, so der Wissenschaftler weiter, „waren Bäume aus wärmeren Gegenden eher in Städten zu finden, weil sie sich den klimatischen Umständen auf den Land nicht anpassen konnten. Jetzt, wo sich die klimatischen Bedingungen durch die heißeren und trockeneren Sommer und durch die Winter, die nicht mehr so kalt sind, wie früher, verändern, bieten sich ihrer Entwicklung neue Möglichkeiten.“

Das betrifft z.B. Bäume oder Sträucher, wie den Himmelsbaum, auch Bitteresche genannt oder den Baumglockenbaum, auch als Paulowina bekannt, die sich aus Richtung urbane Umgebung auch auf dem Land ausbreiten können und die auch dort gedeihen können.

Das wiederum kann als Folge haben, dass sich eher exotische und urbane Bäume und andere Pflanzen mehr und mehr auf dem Land pflanzen und dass diese auch dort wachsen und gedeihen können und so möglicherweise heimischen und ländlichen Bäumen und Pflanzen den Platz für ihr eigenes Wachstum abgraben. Dies ist für den ländlichen Raum, der ohnehin bereits jetzt massiv unter Dürre und Hitze bzw. unter Grundwassermangel leidet, ein zusätzlicher Schlag, so die ULG- und UAntwerpen-Studie.