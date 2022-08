Flandern: Der erste elektrische Nahverkehrsbus von De Lijn fährt in Limburg

Das limburgische Busunternehmen Heidebloem hat den neuen E-Bus am vergangenen Donnerstag in Betrieb genommen. In den kommenden Wochen folgen weitere 10 elektrische Busse für den Nahverkehr von De Lijn in dieser flämischen Provinz. Damit ist dieses Subunternehmen der erste Anbieter bei De Lijn, der auf elektrisch Betriebene Busse setzt. Bei De Lijn selbst sind noch keine E-Busse im Regelverkehr unterwegs.

„Wir verkleinern unsere Dieselflotte für den öffentlichen Nahverkehr und ersetzen diese Busse durch elektrische Fahrzeuge, denn die stoßen keinen Schadstoff aus“, so Heidebloem-CEO Philippe Samyn gegenüber VRT NWS: „Bis Ende September sind 11 unserer Fahrzeuge E-Busse.“

300 km mit einer Batterieladung

Die Batterien dieser Busse, die bei MAN in Deutschland gebaut wurden, wiegen etwa 2 Tonnen und pro Ladung haben die Fahrzeuge 300 km Nutzung. „90 % unserer Dienstleistungen für De Lijn können wir damit durchführen. Wir laden die Busse nachts auf, was ungefähr 6 Stunden dauert.“ Man werde jetzt prüfen, ob es notwendig sein wird, eventuell auch Busse tagsüber zwischen ihren Fahrten noch zusätzlich aufzuladen.

Diese elektrischen Busse sind in den Augen von Heidebloem-CEO Samyn nicht nur umweltfreundlich: „Sie haben Stil und sie sind mit USB-Anschlüssen versehen, um Laptops anzuschließen. Und sie sind mit Kameras ausgerüstet, um Unfälle im toten Winkel zu vermeiden.“ Ab dem Frühjahr 2023 will De Lijn selbst auch elektrische Busse in der Provinz Limburg einsetzen. Dann sollen 20 E-Busse vom Depot Genk aus eingesetzt werden. Bisher arbeitet De Lijn mit Hybrid- und mit einigen Wasserstoffbussen, aber reine E-Busse kommen erst nächstes Jahr.