Lichterfest zu Ehren des Heiligen Rochus in Aarschot

Am Montagabend hat in Aarschot in Flämisch-Brabant das traditionelle Lichterfest zu Ehren des Heiligen Rochus stattgefunden. Sankt Rochus ist der Schutzpatron gegen die Pest und gegen ansteckende Krankheiten und die Einwohner von Aarschot bedanken sich mit diesem Lichterfest für seinen Schutz.