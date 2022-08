Neue Normen: Die Tiere in den flämischen Zoos erhalten mehr Platz

Neue Realität in Zoos und Tierparks

„In den vergangenen 20 Jahren hat sich viel getan in den Tierparks. Wir haben heute ein besseres wissenschaftliches Wissen rund um die Tierhaltung und die Besucher haben zudem höhere Ansprüche. Es ist denn auch normal, dass wir die Normen für die Zoos dieser neuen Realität anpassen. Damit können wir das Tierwohl zielgerichtet verbessern“, so Landestierschutzminister Ben Weyts.

Die neuen Mindestnormen für das Wohlsein der Tiere in Zoos und Tierparks fußen auf einer breitgefächerten Expertise der Tierparkkommission sowie von Wissenschaftlern aus den Bereichen Tierwohl, Biologie, Bildung, Ethik und Tierzucht, so Weyts: „Es wurde mit den letzten wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung getragen, mit den physischen Eigenschaften der Tiere und mit ihrer Lebensweise in freier Wildbahn.“