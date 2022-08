Neuer Verkehrsplan für Brüssel: Kein Durchgangsverkehr mehr im Stadtzentrum

„Indem wir den Durchgangsverkehr aus dem Zentrum wegholen, wollen wir mehr Raum für die Brüsseler schaffen, mehr Raum für Sport und Spiel, für die Fußgänger und die Radfahrer und für den öffentlichen Nahverkehr“, sagt Brüssels grüner Mobilitätsschöffe Bart Dhondt (Groen) gegenüber VRT NWS: „Wir haben verschiedene Eingriffe durchgeführt. Wir haben z.B. Verkehrsschleifen in den 8 Vierteln im Zentrum angelegt. Wir haben vom verlängerten Himmelfahrtswochenende profitiert, um alle Anpassungen durchzuführen, um alles für die Einführung des Verkehrsplans fertig zu haben.“

Etwa 60 Straßen erhalten ein neues Statut

Rund 60 Straßen oder Plätze haben ihr Statut verändert, sprich ihre bisherige verkehrstechnische Funktion, so der Mobilitätsschöffe weiter: „Das kann die Fahrtrichtung sein oder auch die Umwandlung zur Fahrradstraße. Das kann die Umwidmung als Fußgängerzone sein oder auch die Einführung einer Zone mit eingeschränkter Zufahrt. Wir haben hierzu 800 neue Verkehrsschilder aufgestellt und 200 alte Schilder abmontiert. Auch in dieser Woche wird es noch Arbeiten an den Straßenmarkierungen geben, damit der neue Verkehrsplan am Wochenende für jeden deutlich ist.“

