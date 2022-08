Ypern: Genehmigung für umstrittenes Festival mit rechten Rockbands wird zurückgezogen

In Ypern in Westflandern hat sich der Stadtrat amDienstag zu einer Sondersitzung getroffen, bei der es um die Genehmigung für das Festival Frontnacht ging. Dieses Festival sollte am Vorabend der Ijzerwake stattfinden, einer jährlich stattfindenden radikal-nationalistischen Demonstration. Doch inzwischen ist in Ypern aufgefallen, dass bei Frontnacht Band auftreten sollen, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Jetzt wird die Genehmigung für das Festival wieder eingezogen.