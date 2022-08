Junge Frau wird zu Hause auf der Terrasse von einer Kugel im Nacken getroffen

In Keerbergen in der Provinz Flämisch-Brabant ist, wie jetzt bekannt wurde, eine 23 Jahre alte Studentin von Teilen einer Kugel getroffen worden. Der Vorfall passierte bereits in der vergangenen Woche. Die junge Frau lernte gerade auf der Terrasse des elterlichen Hauses, als ihr nach Stichen im Nacken unwohl wurde. Sie konnte aber, nach dem sie Blut im Nacken festgestellt hatte, selbst ihren Hausarzt aufsuchen.