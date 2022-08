"Kunst auf dem Wasser": Besinnliches Kulturprojekt in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas in Ostflandern hat das Kulturfestival „Kunst auf dem Wasser“ begonnen. Dabei beschäftigen sich die Kunstschaffen mit unserer Erde, mit dem Klimawandel und mit der Vergänglichkeit. Der Romain de Vidts-Park in der Stadt und besonders der dort befindliche Teich bieten einen idealen Ort, um sich anhand von drei Kunstwerken in die Unendlichkeit des Universums „wegzuträumen“.