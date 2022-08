Unbekannter schießt Mann vor seiner Haustüre in Antwerpen nieder

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend am Lageweg in Hoboken in Antwerpen. Anwohner riefen nach den Schüssen die Polizei, die den niedergeschossenen Mann auf dem Bürgersteig vor seiner Wohnung fand.

Die Tageszeitung Gazet Van Antwerpen (GVA) meldet auf ihrer Webseite dazu, dass der 27-Jährige an seiner Schlagader getroffen wurde und unmittelbar in die Uniklinik (UZA) gebracht wurde. Kristof Aerts von der Staatsanwaltschaft Antwerpen ergänzte dazu: „Er wurde in den Schenkel getroffen und ist in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden.“