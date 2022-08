Vorgezogene Birnenernte in den flämischen Anbaugebieten

Letztes Jahr noch waren die Birnen, die in den flämischen Anbaugebieten z.B. in den Provinzen Flämisch-Brabant und Limburg geerntet wurden, dicker und saftiger. Doch es müssen auch die kleineren Birnen von diesem Jahr gepflückt werden. Die Birnenernte fängt rund 3 Wochen früher an, als in „normalen“ Jahren.

Das warme und trockene Wetter hat dafür gesorgt, dass hier alles etwas schneller gehen muss, auch wenn die Erträge kleiner sind als normalerweise. Zu der Tatsache, dass die Birnen kleiner und nicht ganz so saftig sind, wie gewohnt, kommt auch noch, dass nicht wenige an den Bäumen im heißen Sonnenlicht schlicht und einfach verbrannt sind.

Die zu erntende Menge an Birnen wird etwas kleiner sein, als früher. Möglicherweise gehen gleichzeitig die Preise etwas nach unten. Die Landwirte gehen davon aus, dass sie etwa 10 Eurocent weniger für ein Kilo Birnen erhalten werden und das bei steigenden Energiepreisen. Trotzdem werden in dieser Woche die ersten Birnen an den Großhandel versteigert. Experten stellen aber fest, dass die diesjährigen Birnen aus Flandern zwar als „zweite Wahl“ gelten, doch dass sie auch sehr gut schmecken…