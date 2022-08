Zoll beschlagnahmt 35,83 Tonnen Kokain im Hafen von Antwerpen innerhalb eines halben Jahres

In den Zoll investieren

Van Peteghem will weiter in den Zoll investieren: „Die Risikoanalyse ist hierbei wichtig.“ Und die Drogenschmuggler suchen nach immer neuen Wegen, Drogen in den Containern unterzubringen, wo sie auch auf die Konstruktion der Ladekisten setzen.

In nächster Zeit werden 108 zusätzliche Zollbeamte angeworben und es wird weiter in Scanner investiert, die mobil auf den Kais in den Häfen eingesetzt werden können und auch in tragbare Scanner, die sehr vielseitig genutzt werden sollen. Insgesamt fließen rund 70 Mio. € in die Arbeit des Zolls.

Im Kampf gegen den Drogenhandel und -schmuggel setzt Van Peteghem auf deutlichere Strategien, die sowohl lang-, als auch mittelfristig zum Tragen kommen sollen.