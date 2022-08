27-Jähriger vor Gericht wegen Erpressung auf Tinder und Snapchat, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung

Anwalt Anthony Godfroid ist der Ansicht, dass der Fall von enormer gesellschaftlicher Bedeutung ist. "Dies zeigt, dass nicht nur Prominente Opfer von Verletzungen der Privatsphäre werden. Was Sie hier sehen, ist eine Form der Klassenjustiz. Es sind Menschen aus armen Gesellschaftsschichten, die nicht verteidigt werden. Sie finden keinen Anwalt oder können ihn nicht bezahlen, erhalten also auch keine Entschädigung."

"Ich denke, dass die meisten Opfer dieses Mannes aus einer prekären Situation kamen. Einige der Opfer waren Prostituierte oder Minderjährige, Menschen aus schwierigen Verhältnissen. In der Strafakte kann man auch nachlesen, dass einige von ihnen Selbstmord verüben wollten. Er hat Menschen, die sich ohnehin schon in einer schwachen Position befanden, bis an ihre Grenzen gebracht. In dieser Hinsicht ist es ein Glück, dass es keine Todesopfer gab.