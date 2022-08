Drogengewalt in Antwerpen: N-VA will dringend Innenausschuss einberufen

Der Abgeordnete des Vlaams Belang, Ortwin Depoortere, ist ebenfalls Vorsitzender des Kammerausschusses für innere Angelegenheiten. Depoortere weist sowohl auf die Verantwortung von Innenministerin Annelies Verlinden (flämische Christdemokraten, CD&V) als auch auf die des Antwerpener Bürgermeisters Bart De Wever, Vorsitzender der nationalistisch-konservativen N-VA. Dieser hatte der belgischen Innenministerin Verlinden bereits mehrmals vorgeworfen, den Kampf gegen die Drogenkriminalität zu vernachlässigen und den Antwerpener Behörden nicht genügend Mittel bereitzustellen.

Dagegen hatte sich der belgische Finanzminister und Parteikollege von Verlinden, Vincent Van Peteghem, am Mittwoch vehement gewehrt. Er will in den nächsten Jahren 70 Millionen Euro in mehr Personal - 108 zusätzliche Zollbeamte werden ab dem nächsten Monat eingestellt – mehr Ressourcen und Scannergeräte für den Zoll investieren. Für die Zollbehörden sollen fünf neue mobile Scanner und fünf neue Backscatter (ein Bus mit einem Scanner, der Waren in versteckten Räumen aufspüren kann) angeschafft werden. Die vorhandenen Scanner werden aufgerüstet und ein neues Computernetzwerk entwickelt, das die Scanner miteinander verbindet und künstliche Intelligenz unterstützt.