EM im Siebenkampf: Thiam weiter Favoritin, Vidts kämpft um Bronze

Die belgischen Siebenkämpferinnen Nafissatou Thiam und Noor Vidts liegen bei den Leichtathletikmeisterschaften in München weiter auf Medaillenkurs. Das gilt sicher für Titelverteidigerin Thiam, die die Wertung weiter anführt, obwohl der zweite Tag nicht so gut ausfiel, wie erhofft. Noor Vidts muss 800-m-Lauf heute alles geben, wenn sie noch Bronze gewinnen will.